Фонд Ахметова підтримав Луганський тубдиспансер продуктами харчування

Луганський протитуберкульозний диспансер отримав від фонду «Розвиток України» соціальні набори на 20 тис. грн.

Луганський обласний протитуберкульозний диспансер отримав від фонду «Розвиток України» соціальні набори на 20 тис. грн.

Головний лікар диспансеру Галина РОЄНКО повідомила УНІАН, що склад набору визначався усім колективом диспансеру на робочій нараді з урахуванням вікових потреб хворих. До соціального пакету увійшли засоби індивідуальної гігієни і продукти харчування.

За словами головного лікаря, з огляду на сьогоднішні ціни, передбачене харчування для хворих у диспансері вартістю 12 грн. на добу недостатнє. Згідно з нормами, воно повинно становити не менше 26 грн. У диспансері на лікуванні перебувають 275 хворих, з них близько 30% - зі стійкими формами туберкульозу, а збалансоване і достатнє харчування є однією з необхідних умов одужання.

Під час вручення добродійної допомоги директор із зовнішніх зв’язків фонду «Розвиток України» Власта ШОВКОВСЬКА повідомила, що кошти на придбання соціальних пакетів для Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру, як і подібних у Полтавській, Запорізькій, Миколаївській та Донецькій областях, були зібрані під час спільної акції фонду та мережі супермаркетів «Амстор».

За її словами, з 26 грудня 2007 року у супермаркетах цих п’яти областей тривав збір коштів на поліпшення умов перебування пацієнтів у протитуберкульозних диспансерах. Для цього було встановлено спеціальні скарбнички.

Акція збору коштів тривала два місяці. Було зібрано 70 тис. грн. Керівництво фонду зробило і власний внесок – 30 тис. грн. На підставі побажань кожному із п’яти диспансерів було придбано необхідні товари на суму 20 тис. грн. для кожного.