Голова Світового банку з нетерпінням чекає Ющенка у Вашингтоні

Світовий банк сприятиме Україні в інтеграції до Світової організації торгівлі. Про це заявив президент СБ Роберт ЗЕЛІК в телефонній розмові з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як повідомила УНІАН прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА, Р.ЗЕЛІК привітав Україну із вступом до СОТ. Він висловив підтримку українським прагненням до глибинних реформ в галузі економіки.

Р.ЗЕЛІК зазначив, що з нетерпінням чекає на візит В.ЮЩЕНКА до Вашингтону.

У свою чергу В.ЮЩЕНКО запросив президента Світового банку Р.ЗЕЛІКА відвідати Україну.