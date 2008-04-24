Голова Світового банку з нетерпінням чекає Ющенка у Вашингтоні
22:04, 24 квітня 2008Суспільство
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Відбулася телефонна розмова
|Роберт ЗЕЛІК
Світовий банк сприятиме Україні в інтеграції до Світової організації торгівлі. Про це заявив президент СБ Роберт ЗЕЛІК в телефонній розмові з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.
Як повідомила УНІАН прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА, Р.ЗЕЛІК привітав Україну із вступом до СОТ. Він висловив підтримку українським прагненням до глибинних реформ в галузі економіки.
Р.ЗЕЛІК зазначив, що з нетерпінням чекає на візит В.ЮЩЕНКА до Вашингтону.
У свою чергу В.ЮЩЕНКО запросив президента Світового банку Р.ЗЕЛІКА відвідати Україну.
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