Суд залишив під вартою ще одного учасника кривавих сутичок під Радою

Як передає кореспондент УНІАН, Апеляційний суд Києва не задовольнив апеляційну скаргу Райфа на рішення Печерського райсуду на обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Райф просив суд змінити запобіжний захід на домашній арешт.

Також на засіданні суду він заявив, що є учасником антитерористичної операції і не входить до складу будь-якої партії.

Читайте такожВійськова прокуратура підозрює, що замах на Авакова і вибух під Радою пов'язані

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Того ж дня було затримано екс-бійця спецбатальйону МВС “Січ” Ігоря Гуменюка за підозрою в тому, що він кинув бойову гранату у правоохоронців. 2 вересня Печерський райсуд Києва обрав Гуменюку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці.

Також за участь у заворушеннях було затримано ще 17 осіб.