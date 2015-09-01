З'явилися фото з місця вчорашнього вибуху біля Ради
15:43, 01 вересня 2015Суспільство
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У мережі з'явилися фотографії безпосередньо з місця вибуху гранати у ході вчорашніх масових заворушень біля стін Ради.
31 серпня під Верховною Радою після ухвалення у першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів.
Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната.
За даними прес-секретаря Міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка, в зіткненнях постраждала 141 особа, з них 131 - міліціонери і гвардійці.
Внаслідок вибухів загинуло вже троє правоохоронців.
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