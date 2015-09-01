З'явилися фото з місця вчорашнього вибуху біля Ради

31 серпня під Верховною Радою після ухвалення у першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів.

Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната.

За даними прес-секретаря Міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка, в зіткненнях постраждала 141 особа, з них 131 - міліціонери і гвардійці.

Внаслідок вибухів загинуло вже троє правоохоронців.