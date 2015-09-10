Суд узяв під домашній арешт підозрюваного в організації сутичок під Радою "свободівця" Леонова

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосила сьогодні слідчий суддя Печерського району Наталія Васильєва, відмовивши таким чином у задоволенні клопотання сторони обвинувачення в обранні для Леонова запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення грошової застави.

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“Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку про наявність обгрунтованої підозри у вчиненні Леоновим злочину... У наданому клопотанні старшого слідчого МВС України, погодженого з прокурором Генеральної прокуратури про застосування запобіжного заходу утримання під вартою відмовити, обрати для Леонова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, зобов'язати підозрюваного не залишати місце проживання до 8-ої години наступної доби, прибувати за викликом до слідчого прокурора, носити електронний пристрій. Термін дії обов'язків, визначених судом щодо підозрюваного, до 30 жовтня. Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Києва протягом 5 днів”, - зазначається в рішенні суду.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про сутички під Верховною Радою викликало на допит голову ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а також членів «Свободи» Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.