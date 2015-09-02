Свободівця Гуменюка, який влаштував теракт під Радою, відправили до СІЗО на два місяці

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив слідчий суддя Печерського райсуду Олег Білоцерковець.

Як зазначається в ухвалі, “слідчий суддя, вивчивши клопотання прокуратури, докази, якими воно обґрунтовується, встановив, що прокурором у клопотанні доведено підозру скоєння Гуменюком злочину”.

Також в ухвалі зазначається, що слідчий суддя вбачає наявність ризиків у разі незастосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зокрема ухиляння від слідства і тиск на свідків.

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Враховуючи фактичні обставини, слідчий суддя не визначив розміру застави.

Суддя схвалив клопотання прокурора прокуратури Печерського району застосувати до Гуменюка запобіжний захід у виглядів під вартою до 29 жовтня включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення і може бути оскаржена протягом 5 діб в Апеляційному суді Києва, зазначається у рішенні суду.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Внаслідок поранень померли троє бійців Нацгвардії. Поранено близько 150 осіб.

Генпрокуратура повідомила 18 особам про підозру у скоєнні злочинів за фактом подій під парламентом.