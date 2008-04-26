Пилипишин пропонує створити у Києві бізнес-інкубатори

Голова Шевченківської районної державної адміністрації столиці, кандидат на посаду мера Києва від Блоку Литвина Віктор ПИЛИПИШИН пропонує створити бізнес-інкубатори та започаткувати фахові курси для молодих підприємців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кандидата, про це він заявив на зустрічі з українськими бізнесменами на засіданні клубу «Форум молодих підприємців».

За словами В.ПИЛИПИШИНА, він має намір запровадити Молодіжну програму розвитку бізнесу для молодих підприємців.

“Питанню розвитку молодіжного підприємництва приділена значна увага в моїй передвиборчій програмі. Я пропоную започаткувати навчальний курс для молодих фахівців, що передбачає навчання конкретним інструментам управління бізнесом. Молодим бізнесменам важливо навчитися працювати у командах, що складаються з фахівців різних структур”, – зазначив кандидат.

“Також планується створення мережі бізнес-інкубаторів, головною метою яких буде звільнення майбутніх підприємців на початку становлення бізнесу від усіх питань, що не пов’язані безпосередньо з їхньою діяльністю: приміщення та техніка, реєстрація, бухгалтерія…», - сказав В.ПИЛИПИШИН.

Він висловив переконання, що розвиток підприємництва є одним з найважливіших напрямків економічних перетворень і має важливе значення для забезпечення структурної трансформації економіки. “Якби в Україні існував потужний середній клас, політикам довелось би бути розважливішими у своїх обіцянках і відповідати за свої слова”, - вважає В.ПИЛИПИШИН.

Прес-служба кандидата нагадує, що В.ПИЛИПИШИН є ініціатором впровадження програми підтримки малого та середнього бізнесу на 2007-2008 рр., що діє у Шевченківському районі столиці. Також у районі функціонує Єдиний дозвільний центр, який дає змогу прискорити процес отримання документів дозвільних документів на ведення підприємницької діяльності.