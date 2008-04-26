Мінпаливенерго приготувала відповідь Ющенкові щодо канадських ядерних реакторів

Міністерство палива та енергетики України вважає недоцільним будівництво на Україні канадських реакторів типу САNDU (CANada Deuterium Uranium), повідомили РосБізнесКонсалтингу в міністерстві. Такі висновки вже передано до уряду. Вони будуть оформлені і надіслані президентові до 15 травня.

Міністерство зазначає, що реактори такого типу - надійні і використовуються в кількох країнах, але їх впровадження потребує великих витрат. А Канада готова кредитувати тільки до 10% від вартості робіт.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2007 р. Президент України Віктор Ющенко доручив уряду створити робочу групу для вивчення можливості впровадження на Україні канадських реакторів на важкій воді. У контексті диверсифікації джерел постачання енергоносіїв уряд мав створити робочу групу і прискорити вирішення питання щодо впровадження на українських атомних електростанціях нових перспективних типів реакторів «для підвищення рівня енергетичної і екологічної безпеки нашої держави».

Такі реактори працюють у Канаді, Румунії, Китаї. Паливо для них виробляється без застосування технологій збагачення ядерних матеріалів. Проте для впровадження нових реакторів Україні доведеться відновлювати виробництво важкої води. Важливою є і відсутність досвіду роботи з такими реакторами.