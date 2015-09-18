Жителі Маріуполя просять назвати "комуністичні" вулиці іменами відомих городян

Як повідомляє 0629.com.ua, на думку авторів петиції, величезна кількість видатних уродженців і жителів Маріуполя 19-20 століть сьогодні маловідомі городянам, навіть якщо про них знають далеко за кордоном або називають вулиці в їх честь в інших містах.

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«Місто має пишатися ними, поважати їх пам'ять і ставити їх життєвий подвиг в приклад наступним поколінням маріупольців. Безумовно, це Володимир Бойко, він унікальний і гідний пошани і увічнення пам'яті, а є ще й академік-офтальмолог Михайло Авербах, оперний співак Михайло Гришко, художник-монументаліст Віктор Арнаутов, творець Старої вежі і маріупольського водопроводу Віктор Нільсен, є унікальний краєзнавець Лев Яруцкий, автор герба Маріуполя, всесвітньо відомий медальєр Юхим Харабет, міські голови Маріуполя, творці шкіл і вузів, театрів, будівельники заводів і порту - таких людей десятки, набагато більше, ніж 86 запропонованих до перейменування вулиць. Що говорити: у Маріуполі сьогодні немає навіть вулиці імені всесвітньо відомого живописця Архипа Куїнджі, лише провулок», - йдеться в повідомленні.

Крім того, автори клопотання вважають, що називати вулиці на честь великих маріупольців 19-20 століть - це ще й особливий спосіб просування міста, розвитку його іміджу.