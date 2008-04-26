Мінпаливенерго спростовує інформацію щодо канадських ядерних реакторів

Міністерство палива та енергетики спростовує інформацію, поширену низкою ЗМІ, про нібито недоцільність використання в Україні канадських ядерних реакторів типу CANDU.

Про це УНІАН заявив прес-секретар Мінпаливенерго Фент ДІ.

Він повідомив, що зараз міжвідомча робоча група при Мінпаливенерго завершила вивчення робочої й проектної документації щодо реакторів даного типу й планує надати допрацьований звіт на затвердження Кабінету міністрів України в середині травня.

Мінпаливенерго розраховує на те, що звіт буде враховано при зміні Енергетичної стратегії України до 2030 року.

«Говорити про те, що Мінпаливенерго вважає недоцільним експлуатацію реакторів CANDU в Україні, не можна. Ми сподіваємося, що наш звіт буде враховано при перегляді Енергетичної стратегії», - сказав Ф.ДІ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у російських ЗМІ поширено дані, ніби Мінпаливенерго дійшло висновку про недоцільність використання CANDU в Україні з огляду на великі витрати на їх впровадження та відсутність досвіду роботи з реакторами на важкій воді.

Довідка. CANDU (CANada Deuterium Uranium) - важководний водо-водяний ядерний реактор, розроблений у Канаді. Застосування не звичайної, а важкої води, дозволяє використовувати як паливо в цьому реакторі природний незбагачений уран, тоді як реактори інших типів використовують тільки збагачене ядерне паливо.