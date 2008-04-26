Міліція запевняє, що захоплення порту ”Південний” відбулося спокійно

В Міністерстві внутрішніх справ України заперечують будь-які порушення правопорядку на території одеського порту "Південний" увечері 25 квітня.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, "міліція заперечує наявність сутичок, порушень правопорядку не було, ніяких зіткнень не спостерігалося".

За інформацією ДЗГ, увечері 25 квітня на територію порту прибув його колишній директор, який мав при собі рішення суду про поновлення на посаді. При цьому близько двохсот працівників підприємства були проти його повернення, але "ніяких інцидентів не було, все пройшло спокійно". При цьому в ДЗГ додали, що на той час на території порту були присутні 25 співробітників міліції.

Як повідомляв УНІАН, начальник порту Юрій КРУК повідомив журналістам про те, що у п`ятницю ввечері було здійснене силове захоплення порту «Південний» великою групою невідомих молодих людей, у складі яких був один із колишніх керівників цього порту Володимир ВАСИЛЬЄВ.

В приміщенні управління порту учасники захоплення, зокрема активісти проросійської організації «Единое отечество», на чолі з Валерієм КАУРОВИМ вибивали двері, вікна і зайняли кабінет начальника порту Ю.КРУКА.

Як повідомив Ю.КРУК, йому було пред`явлене рішення Ворошиловського райсуду міста Донецька, згідно з яким начальником порту визнавався колишній заступник начальника порту з соціальних питань В.ВАСИЛЬЄВ, який у вересні 2007 року керував портом.