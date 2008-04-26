У храмі Гробу Господнього зібралося 15 тисяч християн

Близько 15 тисяч християн зібралися у суботу в єрусалимському храмі Гробу Господнього в очікуванні Благодатного вогню, який напередодні Великодня займається дивним чином на кам`яній плиті Гробу Господнього.

"Зараз храм Гробу Господнього заповнений повністю, тобто там 15 тисяч чоловік. Ще кілька тисяч зібралися на площі, безпосередньо біля входу в храм", - сказав прес-секретар поліції Ізраїлю Алекс КАГАЛЬСЬКИЙ. Йому важко було назвати точне число віруючих, що заполонили у суботу вузькі вулиці старого Єрусалиму, сподіваючися прорватися на церемонію сходження Благодатного вогню. До охорони громадського порядку в Старому місті залучено близько тисячі поліцейських і прикордонників.

Для тих, кому не вдається своїми очима спостерігати за сходженням вогню, буде організована пряма трансляція церемонії на величезному екрані, встановленому на одній з вулиць Єрусалиму. Тут же просто неба пройдуть і масові богослужіння.

Звичайно Благодатний вогонь сходить приблизно о 14.00.

Найперші згадки про сходження Благодатного вогню на Гроб Господній в Єрусалимі напередодні Воскресіння Христова датуються IV століттям. Літанія (церковна церемонія) Святого Вогню починається приблизно за добу до початку православного Великодня. На середині ложа Живоносного Гробу ставиться лампада, наповнена маслом, але без вогню. По всьому ложу розкладаються шматочки вати, а по краях - прокладається стрічка. Після огляду поліцією Кувуклія (каплиця над Гробом Господнім) закривається і опечатується місцевим ключником.

За свідченнями очевидців, перед сходженням Благодатного вогню храм починають осявати яскраві спалахи, тут і там проминають маленькі блискавки. При сповільненій зйомці добре видно, що вони виходять з різних місць храму - від ікони, що висить над Кувуклією, від куполу Храму, від вікон і з інших місць, і заливають все навколо яскравим світлом. За мить весь храм виявляється опоясаним блискавками і відблисками, які зміяться його стінами і колонами вниз, немов би стікають до підніжжя храму і розтікаються за площею серед паломників. Одночасно з цим у людей, що стоять в храмі і на площі, спалахують свічки, самі запалюються лампади, потім починає сяяти і сама Кувуклія, а з отвору в куполі Храму на Гроб з неба спускається вертикальний широкий стовп світла. В цей же час двері печери відкриваються і виходить православний патріарх, який благословляє присутніх і роздає Благодатний вогонь. Пізніше від Благодатного Вогню будуть засвічені лампади по всьому Єрусалиму, спеціальними авіарейсами Вогонь буде доставлений на Кіпр і до Греції, звідки буде розвезений по всьому світу. Віднедавна безпосередні учасники подій стали привозити Благодатний вогонь і в Україну.