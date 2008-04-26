Сьогодні вранці під час нападу на ощадкасу вбито касира (доповнена)

Сьогодні між 10.30 і 10.40 невідомі скоїли розбійний напад на приміщення ощадної каси, яка розташована на вул. Городоцькій, 52 у Львові.

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, нападників було кілька і вони відразу відкрили вогонь по двох жінках-касирах, одна з яких від отриманих вогнепальних поранень загинула на місці, друга – тяжко поранена.

На момент нападу у приміщенні ощадкаси не було відвідувачів. У самому приміщенні охорона відсутня.

Водночас, як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, під час нападу було вбито 50-річну жінку-касира. Іншу, 25-річну співробітницю банківської установи, госпіталізовано з вогнепальними пораненнями.

Як зауважили в ДЗГ, під час нападу в приміщенні фінансового закладу спрацювала сигналізація, яку могла включити одна із потерпілих, а тому через це, "напевно, злякавшись", злочинці втекли, не взявши нічого.

На місці пригоди знайдено чотири гільзи від автоматичної зброї іноземного виробництва.