До магазинів ЄС надійшла олія з України, забруднена нафтопродуктами

17:29, 26 квітня 2008
Суспільство
1309 0

Можливо, в одній тарі зберігалися

Міністерство охорони здоров`я Іспанії рекомендує громадянам утриматися від вживання соняшникової олії, після того, як з Франції було одержане повідомлення про виявлення забрудненої партії цього продукту.

Як повідомляє "Газета.ру" з посиланням на прес-секретаря іспанського міністерства, у Франції була виявлена партія поставленої з України рослинної олії, в якій були виявлені нафтопродукти.

За словами прес-секретаря, забруднена олія могла бути поставлена до багатьох європейських країн, зокрема, до Франції, Італії і Нідерландів. Забруднення, ймовірно, сталося випадково, в результаті зберігання олії в цистерні, в якій раніше знаходилися нафтопродукти, зазначив він.

Компанії вже вилучають продукт з прилавків магазинів, і найближчим часом міністерство обіцяє оприлюднити список торгових марок, під якими може продаватися небезпечна для здоров`я рослинна олія.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter