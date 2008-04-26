Міліція пропонує винагороду за інформацію про сьогоднішнє вбивство в Ощадбанку

Львівська міліція пропонує винагороду за інформацію про сьогоднішніх нападників на філію «Ощадбанку». Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області.

У відділі нагадали, що сьогодні у Львові близько 10.30 до міліції надійшло повідомлення про стрілянину в одній з філій “Ощадбанку”, розташованій на вул. Городоцькій. Працівники міліції , які прибули на місце події, виявили в приміщенні банку мертвою одну із працівниць, іншу – з легкими вогнепальними пораненнями.

Попередньо встановлено, що двоє поки невідомих осіб увірвалися в приміщення «Ощадбанку», відкрили стрілянину з вогнепальної зброї й намагалися заволодіти грошовими коштами. Однак це їм не вдалося. Міліція зазначає, що приміщення каси не охоронялося.

Міліція буде вдячна усім, хто надасть будь-яку інформацію про вірогідних підозрюваних у скоєнні злочину. Винагорода та повна конфіденційність гарантується, йдеться у повідомленні ВЗГ ГУМВС Львівщини.