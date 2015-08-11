У Міноборони назвали кількість військових, які отримали державні нагороди з початку АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу перед прямою телефонною лінією Кабінету міністрів країни.

Мехед зазначив, що сьогодні в ході АТО на сході України українські військовослужбовці демонструють безпрецедентний героїзм та патріотизм.

“З початку особливого періоду за мужність і героїзм, виявлені під час виконання завдань із захисту державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, державними нагородами заохочено 7239 військовослужбовців Збройних Сил України. На жаль, із них 1415 — посмертно”, - сказав він.

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За словами заступника міністра, 17 військовослужбовцям ЗСУ присвоєно почесне звання Героя України. Крім того, 876 військовослужбовців нагороджено Орденом Богдана Хмельницького різних ступенів, а ще 67 військовослужбовців - Орденом Данила Галицького.

Мехед наголосив, що майже 6 тисяч військовослужбовців нагороджені відзнаками Міністерства оборони, Генштабу та цінними подарунками за виконання спеціальних завдань під час проведення АТО.

Заступник міністра також нагадав, що на сьогодні статус учасника бойових дій отримали вже 67 тис. 779 військовослужбовців та працівників ЗСУ.