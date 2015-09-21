У Львові поліцейські на руках винесли пасажирів із затопленої маршрутки (відео)

07:36, 21 вересня 2015
Суспільство
2607 0

У Львові очевидець зняв на відео, як співробітники нової поліції прийшли на допомогу пасажирам маршрутного таксі, які через наслідки сильної зливи не могли самостійно покинути салон маршрутки.

Ливень затопил улицы Львова / скриншот

Патрульні роззулися і по черзі почали переносити пасажирів з маршрутки на тротуар.

Пізніше представник патрульної поліції Львова Катерина Рибій повідомила, що такий вчинок здійснили двоє членів 302-го екіпажу Віталій Сушко та Назар Мончук.

Читайте такожУ Львівській області через негоду знеструмлено понад 40 населених пунктів

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 20 вересня, сильна злива перетворила львівські вулиці на річки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter