У Львові поліцейські на руках винесли пасажирів із затопленої маршрутки (відео)
07:36, 21 вересня 2015Суспільство
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У Львові очевидець зняв на відео, як співробітники нової поліції прийшли на допомогу пасажирам маршрутного таксі, які через наслідки сильної зливи не могли самостійно покинути салон маршрутки.
Злива затопила вулиці Львова / скріншот
Патрульні роззулися і по черзі почали переносити пасажирів з маршрутки на тротуар.
Пізніше представник патрульної поліції Львова Катерина Рибій повідомила, що такий вчинок здійснили двоє членів 302-го екіпажу Віталій Сушко та Назар Мончук.
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Як повідомляв УНІАН, у неділю, 20 вересня, сильна злива перетворила львівські вулиці на річки.
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