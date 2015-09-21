У Львові поліцейські на руках винесли пасажирів із затопленої маршрутки (відео)

Патрульні роззулися і по черзі почали переносити пасажирів з маршрутки на тротуар.

Пізніше представник патрульної поліції Львова Катерина Рибій повідомила, що такий вчинок здійснили двоє членів 302-го екіпажу Віталій Сушко та Назар Мончук.

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Як повідомляв УНІАН, у неділю, 20 вересня, сильна злива перетворила львівські вулиці на річки.