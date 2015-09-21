НАТО допоможе Україні відновити контроль повітряного руху над Чорним морем
НАТО допоможе Україні відновити контроль та управління за повітряним рухом над Чорним морем, який вона втратила через анексію Росією Криму.
Про це в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН повідомив виконувач обов’язків глави Місії України при НАТО Єгор Божок.
Він нагадав, що Росія, захопивши Крим, «відібрала у нас станцію управління повітряним рухом, яка забезпечувала контроль за повітряним рухом і управління ним над всім Чорним морем». «Для того, щоб відновити повноцінну здатність контролювати повітряний простір і безпеку, вже найближчим часом буде започаткований пілотний проект з приєднання України до так званої програми НАТО регіональної повітряної безпеки. Вже відбулося декілька візитів експертів, визначено об'єкт, який буде під'єднаний до цієї системи», - повідомив в.о. глави місії.
При цьому Божок підкреслив, що Україна «не витратить на це ні копійки власних грошей». «Тут всі розуміють, що нам є на що витрачати гроші, і все це буде профінансовано союзниками», - наголосив він.
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Говорячи про шляхи реалізації цього проекту, дипломат зазначив, що для цього «будуть використані вже існуючі в інших місцях України вишки шляхом їх модернізації і дообладнання відповідною технікою, яку ми отримаємо від НАТО».
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За його словами, станом на сьогодні «для задоволення нагальних потреб налагоджена взаємодія між Аеронавігаційною службою України та Туреччини, яка допомагає продовжувати контролювати повітряний простір і надавати послуги управління повітряним рухом над Чорним морем». «Хочу зазначити, що за ці послуги платять гроші», - додав Божок.