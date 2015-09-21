НАТО допоможе Україні відновити контроль повітряного руху над Чорним морем

Про це в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН повідомив виконувач обов’язків глави Місії України при НАТО Єгор Божок.

Він нагадав, що Росія, захопивши Крим, «відібрала у нас станцію управління повітряним рухом, яка забезпечувала контроль за повітряним рухом і управління ним над всім Чорним морем». «Для того, щоб відновити повноцінну здатність контролювати повітряний простір і безпеку, вже найближчим часом буде започаткований пілотний проект з приєднання України до так званої програми НАТО регіональної повітряної безпеки. Вже відбулося декілька візитів експертів, визначено об'єкт, який буде під'єднаний до цієї системи», - повідомив в.о. глави місії.

При цьому Божок підкреслив, що Україна «не витратить на це ні копійки власних грошей». «Тут всі розуміють, що нам є на що витрачати гроші, і все це буде профінансовано союзниками», - наголосив він.

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Говорячи про шляхи реалізації цього проекту, дипломат зазначив, що для цього «будуть використані вже існуючі в інших місцях України вишки шляхом їх модернізації і дообладнання відповідною технікою, яку ми отримаємо від НАТО».

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За його словами, станом на сьогодні «для задоволення нагальних потреб налагоджена взаємодія між Аеронавігаційною службою України та Туреччини, яка допомагає продовжувати контролювати повітряний простір і надавати послуги управління повітряним рухом над Чорним морем». «Хочу зазначити, що за ці послуги платять гроші», - додав Божок.