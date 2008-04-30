В Одесі затримали групу шахраїв з нерухомості

Працівники Одеського міського управління міліції під час проведення оперативних заходів затримали групу осіб, яка впродовж останніх років скоювала шахрайські дії із земельними ділянками, нерухомістю, а також одержувала кредити в банках, використовуючи підроблені документи.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, за наявною у правоохоронців інформацією, до складу групи входили колишні працівники міліції, які використовуючи свої зв`язки в правоохоронних органах, у тому числі і в міліції, мали доступ до архівної і іншої інформації, документів щодо земельних ділянок і нерухомості.

Враховуючи заподіяний великий матеріальний і моральний збиток громадянам Одеси, суспільний резонанс, керівництво міського управління міліції закликає громадян повідомляти про протиправні дії за телефонами: (048)725-71-17, 724-40-81.