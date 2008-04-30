Одеські чиновники розікрали майже півмільйона

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Одеській області викрили зловживання з бюджетними коштами, виділеними для ліквідації наслідків стихії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ГУБОЗ МВС України, в кінці літа 2007 року по Одещині пройшов сильний буревій, який пошкодив чимало будівель. Для усунення пошкоджень з резервного фонду було виділено понад 1 млн. гривень. Під час перевірки оперативники УБОЗ встановили, що службові особи райдержадміністрації майже половину цієї суми перерахували групі бізнесменів на підставі підроблених документів. Саме так правоохоронці класифікували надані до Березовської РДА акти виконання відновлювальних робіт, до яких входив ремонт Будинку культури, будівлі РДА, відновлювання дахів, вікон домівок населення тощо, але жодних робіт не проводилося.

За матеріалами УБОЗ, прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України щодо службових осіб Березівської райдержадміністрації та за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України щодо чотирьох приватних підприємців.