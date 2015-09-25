ООН стурбована рішенням "ЛНР" вигнати міжнародні гуманітарні організації

Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівен О'Браєн, йдеться в повідомленні на сайті ООН.

Зокрема, він висловив тривогу у зв'язку з розпорядженням керівництва терористичної організації "ЛНР" припинити операції установ системи ООН в Луганську. Співробітникам установ ООН наказано покинути територію до 25 вересня. Крім того декілька міжнародних НУО були повідомлені про те, що вони повинні виїхати до 26 вересня.

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"Я стурбований повідомленнями про те, що "де-факто влада" окупованих районів на сході України зобов'язала агентства ООН у Луганську припинити операції і залишити райони до 25 вересня. Це сталося після відмови у схваленні заявок агентствам ООН і міжнародним неурядовим організаціям, що працюють в Луганську", — йдеться в заяві заступник генсека.

За словами О'Браєна, такий розвиток подій ставить під загрозу життя людей і позбавляє необхідного найбільш уразливі групи населення, включаючи старих людей, жінок і дітей.

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Стівен О'Браєн заявив, що дії бойовиків в Луганську і Донецьку є "кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права". Він закликав їх негайно забезпечити відновлення роботи ООН і міжнародних неурядових організацій. Він також звернувся із закликом до тих, хто має який-небудь вплив на бойовиків, переконати їх не чинити перешкоди доставці гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.