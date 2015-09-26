У Харкові склали присягу близько 800 нових патрульних поліцейських (фоторепортаж)

У Харкові склали присягу близько 800 нових патрульних поліцейських.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії складання присяги, яка проходить на площі Свободи в центрі міста, взяли участь прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Харківської ОДА Ігор Райнін, а також керівництво патрульної поліції.

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Виступаючи зі сцени, Яценюк звернувся до мешканців Харкова з проханням допомогти новим патрульним поліцейським змінювати країну.

За словами прем'єра, нова патрульна поліція демонструє нову якість.

“Впевнений, що нова харківська поліція виправдає довіру кожного громадянина”, - наголосив він.

Яценюк підкреслив, що уряд йде далі в реформуванні правоохоронної системи країни.

На його думку, за зразком реформування поліції буде змінюватися вся правоохоронна система: СБУ, суди, митниця, податкова інспекція.

“Країні не потрібні фахові корупціонери”, - підкреслив Яценюк.

“Ми не маємо права зупинятися на першому етапі реформи”, - додав прем'єр.

У свою чергу, Аваков висловив переконання, що нова поліція додасть “ритм порядку”, в якому ми зможемо створювати”.

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Міністр висловив переконання, що поліцейські не будуть “кришувати” та пригнічувати, а навпаки служитимуть та захищатимуть громадян.

Аваков і Яценюк вручили поліцейським, які брали участь в АТО, відзнаки та подарунки.