Нічний вибух в Одесі кваліфікували як теракт

Міліція кваліфікувала як теракт сьогоднішній вибух в Одесі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМВС України в Одеській області, за попередніми висновками вибухотехніків встановлено, що потужність саморобного вибухового пристрою дорівнює від п’яти до шести кілограмів у тротиловому еквіваленті.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - зазначається у повідомленні міліції. Матеріали передані до УСБУ в Одеській області.

Як повідомляв УНІАН, близько 5.00 27 вересня до міліції надійшло повідомлення про те, що в центральній частині Одеси невідомі привели в дію вибуховий пристрій під будівлею управління СБУ в Одеській області, розташованому по вул. Єврейській, 43.

За попередніми даними, у 4-поверховому будинку «сталінської споруди», в якому розташовується регіональне управління СБУ, вибито вікна, пошкоджено двері, стіни будівлі. Крім того, серйозно постраждали будинки у прилеглих кварталах - житлові квартири, офіси, магазини, міська лікарня №5, розташована за 200 метрів від місця НП, а також припарковані поруч автомобілі.