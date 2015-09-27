Порошенко нагородив посмертно добровольця зі США, який загинув під Іловайськом

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку вручив орден Данила Галицького родині американського українця Марка Паславського, відомого воїна за позивним «Франко», який загинув на Донбасі, захищаючи незалежність та суверенітет України.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Присутні вшанували хвилиною мовчання загиблого українського бійця. «Для мене він є прикладом справжнього українця – патріота і християнина. Він помер як герой, захищаючи Україну», – зазначив президент.

*** Марк Паславський народився в Нью-Йорку в українсько-американській родині. Закінчив військову академію в США. В 90-х роках приїхав до України, працював у фінансовому секторі. Отримав українське громадянство.

У квітні 2014 року, з початком війни на Донбасі, приєднався до батальйону «Донбас», а пізніше разом з батальйоном вступив в Національну гвардію і пройшов курс навчання у Нових Петрівцях. 19 серпня 2014 року Марк Паславський загинув у боях під Іловайськом (Донецька область). Похований 26 серпня 2014 року на Аскольдовій могилі у Києві.