СБУ вилучила з поїзда на Москву 100 кілограмів бурштину, військове обладнання та ювелірні вироби (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час огляду правоохоронці вилучили з них шість мішків бурштину вагою 100 кілограмів, два комплекти обладнання для керування військовими та цивільними літаками вартістю понад 100 тис. дол., майже 30 кілограмів золотих і срібних ювелірних виробів та запасні частини до побутової техніки.

Читайте такожУ Рівному міліціонери під час обшуку автомобіля вилучили майже 150 кілограмів бурштину

«Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, за результатами яких буде прийнято рішення про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України», - наголошується у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють осіб, у тому числі серед бригади потягу, причетних до організації контрабандного каналу.