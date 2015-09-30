СБУ вилучила з поїзда на Москву 100 кілограмів бурштину, військове обладнання та ювелірні вироби (фото)
Співробітники Служби безпеки України у рамках спецоперації здійснили в депо "Київ-Пасажирський" перевірку міжнародного пасажирського потягу Київ-Москва, під час якої виявили схованки у нішах вагонів.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час огляду правоохоронці вилучили з них шість мішків бурштину вагою 100 кілограмів, два комплекти обладнання для керування військовими та цивільними літаками вартістю понад 100 тис. дол., майже 30 кілограмів золотих і срібних ювелірних виробів та запасні частини до побутової техніки.
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«Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, за результатами яких буде прийнято рішення про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України», - наголошується у повідомленні.
Правоохоронці встановлюють осіб, у тому числі серед бригади потягу, причетних до організації контрабандного каналу.