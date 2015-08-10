Словаки затримали рекордну контрабанду бурштину, яку прогавили закарпатські митники

Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на словацький портал sme.sk.

42 річний водій з України та його пасажир – громадянин Угорщини на автомобілі зі словацькими номерними знаками в 22 упаковках перевозили бурштин.

«Вони задекларували, що не перевозять товар, втім службовий собака в салоні автомобіля поводив себе нестандартно. При поглибленому огляді було виявлено тайник», – повідомляє речник відділення митної служби у Михаловцях Катерина Балогова.

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Раніше УНІАН повідомляв, що українські прикордонники 31 липня вночі у пункті пропуску «Шегині» на Львівщині завадили черговій спробі вивезення з України 150 кілограмів необробленого каміння бурштину.