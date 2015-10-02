Блокада Криму: "Правий сектор" заявляє про непричетність його бійців до вимагань на КПП

Про це йдеться в заяві ПС, оприлюдненій на його офіційному сайті.

"Нам надійшла інформація про те, що в районі проведення операції з блокування Криму невідомі під виглядом "Правого сектора" здійснюють безчинства, намагаються займатися вимаганням від місцевих бізнесменів і фермерів. Ми підкреслюємо: бійці ПС не причетні до цих протизаконних дій", - йдеться в повідомленні.

В ПС відзначили, що за подібні інциденти для їх бійців передбачено суворе покарання. "У структурі нашого штабу сформовані оперативні групи, які мають повноваження жорстко реагувати на факти, які дискредитують "Правий сектор" і завдають шкоди нашим співгромадянам", - запевнили в організації.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який везе товари до Криму, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно будуть пропускати пішоходів і легковий транспорт.

Ініціатори блокади вважають, що українські компанії повинні припинити торговельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією.