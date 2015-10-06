У Маріуполі чути канонаду, військові заявляють про масштабні навчання

15:57, 06 жовтня 2015
Суспільство
1807 0

Жителів Маріуполя просять не хвилюватися.

Военные утверждают, что в районе Урзуфа проходят учения / Фото УНИАН

У Приморському районі Маріуполя чутно гучні звуки канонади. Городяни повідомляють, що такі звуки гучні, "що трясуться вікна".

Про це 0629 повідомили жителі Маріуполя.

Читайте такожУ Маріуполі планують створити поліцейський спецназ

У прес-службі "Азова" пояснили, що в районі Урзуфа проводяться масштабні навчання, які будуть тривати ще кілька днів. У навчаннях беруть участь танки і артилерія.

Жителів Маріуполя просять не хвилюватися.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter