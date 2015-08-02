ВСУ не будуть відводити війська з висот в районі Маріуполя - Порошенко

Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході поїздки в Слов'янськ Донецької області. передає DT.ua.

Порошенко зазначив, що відведення важкого озброєння і артилерії стосується узгоджених ділянок.

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"Це райони Маріуполя. Ми говоримо про відвід Збройних сил з Широкіно, але в Бердянському на пануючих висотах ми залишаємо наш підрозділ. Ні на які провокації ми не піддамося. Охорона Маріуполя зараз значно підвищена, заведені додаткові підрозділи Збройних сил. Це стосується і інших ділянок - близько Авдіївки, Бахмутської траси, Щастя", - сказав президент.

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Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко заявив, що 387 десантників не повернулися з бойових завдань, загинувши в запеклих боях з російсько-терористичним агресором.

Порошенко також повідомив, що за мужність і героїзм 1089 воїнів-десантників були нагороджені державними нагородами, шість військовослужбовців відзначені найвищою державною нагородою – Зіркою Героя України.