Фільм "Майдан" завоював головну нагороду кінофестивалю у Нюрнберзі

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на офіційний сайт фестивалю.

Режисер картини Сергій Лозниця отримав гран-прі у вівторок разом з грошовою премією в розмірі 2,5 тис. євро.

В основу фільму лягли кадри документальних зйомок на київській площі Майдан, що стала центром масових виступів проти політики президента Віктора Януковича.

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Кінострічка показує революційні події в Києві у спокійних великих планах без коментарів, заяв або оціночних суджень - кадри з розгорнутими прапорами, охопленими вогнем барикадами і неозброєними людьми говорять самі за себе, йдеться в обґрунтуванні журі.

Фільм про події в Україні вперше був показаний у травні 2014 року на Міжнародному кінофестивалі в Каннах. Його автор, режисер Лозниця, народився в Білорусі і виріс в Україні, з 2001 року живе і працює в Німеччині.