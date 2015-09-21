"Зима у вогні": фільм про події на Майдані переміг на міжнародному кінофестивалі у Торонто

Про це повідомляє Variety.

Картина, знята в ко-продукції США, Великобританії та України, на базі компанії Netflix, отримала світову прем'єру на Венеціанському кінофестивалі. Кінофестиваль у Торонто є одним з найбільших у Північній Америці і на даний момент – одним з найвпливовіших у світі. Призери цього кінофестивалю нерідко фігурують в якості номінантів на премії "Оскар" і "Золотий глобус".

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Очікується, що "Зима у вогні" буде доступна для перегляду усім передплатникам Netflix вже з 9 жовтня цього року.

Також стали відомі переможці в інших категоріях на кінофестивалі у Торонто. Так, People's Choice Award як кращий фільм фестивалю отримала картина "Кімната" режисера Ленні Абрахамсон. У минулі роки цей приз діставався фільму-фавориту "оскарівської гонки" – у минулому році це був фільм "Гра на імітацію", а в позаминулому – "12 років рабства", який отримав "Оскар" як кращий фільм року.

Кінофестиваль у Торонто проходив у 40-й раз.