"Зима у вогні": фільм про події на Майдані переміг на міжнародному кінофестивалі у Торонто
Фільм Євгена Афінєєвського "Зима у вогні: Боротьба України за волю", що розповідає про події на Майдані, отримав приз глядацьких симпатій у документальній категорії на кінофестивалі у Торонто.
Про це повідомляє Variety.
Картина, знята в ко-продукції США, Великобританії та України, на базі компанії Netflix, отримала світову прем'єру на Венеціанському кінофестивалі. Кінофестиваль у Торонто є одним з найбільших у Північній Америці і на даний момент – одним з найвпливовіших у світі. Призери цього кінофестивалю нерідко фігурують в якості номінантів на премії "Оскар" і "Золотий глобус".
Читайте такожФільм "Здалеку" отримав "Золотого лева" на 72-му Венеціанському кінофестивалі
Очікується, що "Зима у вогні" буде доступна для перегляду усім передплатникам Netflix вже з 9 жовтня цього року.
Також стали відомі переможці в інших категоріях на кінофестивалі у Торонто. Так, People's Choice Award як кращий фільм фестивалю отримала картина "Кімната" режисера Ленні Абрахамсон. У минулі роки цей приз діставався фільму-фавориту "оскарівської гонки" – у минулому році це був фільм "Гра на імітацію", а в позаминулому – "12 років рабства", який отримав "Оскар" як кращий фільм року.
Кінофестиваль у Торонто проходив у 40-й раз.