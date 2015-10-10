11-12 жовтня у південних та західних областях очікується сильний дощ, у Карпатах зі снігом

11-12 жовтня у південній частині та в більшості західних областей України місцями очікується сильний дощ, в карпатському реґіоні - з мокрим снігом.

Про це повідомляється на сайті Державної службі з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Гідрометцентру. Читайте такожВнаслідок тайфуну на Тайвані без електроенергії залишилися 2 мільйони будинків Згідно з повідомленням, подекуди пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с; на високогір'ї Карпат очікуються хуртовини.

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