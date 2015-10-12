Сапери приступлять до розмінування Широкиного 20 жовтня

Про це в інтерв'ю "5 каналу" розповів представник України з питань безпеки у тристоронній контактній групі по врегулюванню війни на Донбасі Євген Марчук, повідомляє 0629.com.ua.

"20 жовтня ми приступаємо до наступного етапу - розмінування. Цей етап не менш важкий технологічно, ніж відведення. Вже йде відповідна підготовка. Але розмінування взимку не проводиться. Земля, коли замерзає, там є відповідні правила. Але Широкине можна встигнути розмінувати", - розповів Марчук.

Читайте такожУ Широкиному випробують практику тотального розмінування - ОБСЄ

Однак він зауважив, що поки не відведено російські і українські війська, про роботи з розмінування території не може бути й мови.