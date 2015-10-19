На Україну насуваються дощі зі штормовим вітром і похолодання

Вже на завтра синоптики прогнозують опади у західних областях, передає ТСН. А в середу холодні дощі зі штормовим вітром поширяться по всій території України, крім східного регіону. Туди негода дістанеться вже у другій половині тижня.

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Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли, що початок тижня буде дощовим, але теплим. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні, 19 жовтня, дощі очікуються в західному і північному регіоні, на решті території України буде сухо.

У східному регіоні очікується температура від +11 до +14, у західному - від +10 до +14, у центральному - від +11 до +14, у південному - від +15 до +17, у північному - від +7 до +11.

У Києві без опадів, температура вночі від +4 до +6, вдень від +9 до +11.