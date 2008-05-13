Черновецький просить у Ющенка захисту від «психічно неврівноваженого» міністра

Київ. 13 травня. УНІАН. Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що змушений був звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням захистити його від міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер столиці заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам, коментуючи хід передвиборної кампанії в місті.

“Я сьогодні звернувся до Президента з тим, щоб він мене захистив якимсь чином від психічно неврівноваженого міністра внутрішніх справ, який сам не знає, що робить, що говорить і які команди віддає”, - повідомив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Міський голова також зазначив, що йому не подобається те, що столична міліція йому не підпорядкована і він не може впливати на її роботу.

Зокрема, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ незадоволений тим, як працює сьогодні міліція щодо проїзду і паркувань автомобілів по місту.

«Я часто гуляю в парках і бачу, як машини роз`їжджають вже там просто як по дорогах, і нам (міській владі – УНІАН) доводиться витрачати все більше грошей на те, щоб відновлювати парки після такої спільної роботи несвідомих водіїв з працівниками Міністерства внутрішніх справ», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.