П`яний водій на смерть збив велосипедиста і кинув тіло в криницю

У Київській області п`яний водій на смерть збив велосипедиста і кинув його тіло в криницю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

За даними правоохоронців, трагедія сталася увечері 11 травня у Тетіївському районі на узбіччі автошляху поблизу перехрестя автодоріг Володарка-Тетіїв-Скибенці. Про неї поінформував юнак, який їхав на велосипеді разом із загиблим. Водночас його від потужного удару автомобіля відкинуло далеко на узбіччя, і саме ця обставина врятувала юнаку життя, зазначили в ДАІ.

Слідчо-оперативна група місцевого райвідділу міліції, яка прибула для огляду місця події, виявила на проїжджій частині автошляху, навпроти того місця, де односельці знайшли пораненого юнака, уламки бамперу, відірваний знак автомобіля "ВАЗ" та інші речові докази.

Внаслідок проведення оперативно-розшукових заходів, працівники Державтоінспекції виявили пошкоджений автомобіль "ВАЗ-2104", який, як з`ясувалося, належить приватній фірмі. Того трагічного вечора за кермом легковика був водій, 1962 року народження. Він зізнався слідчим, що увечері 11 травня, поблизу перехрестя автодоріг, скоїв наїзд на велосипедиста. Коли ж зрозумів, що накоїв, вирішив приховати сліди злочину. Він завантажив у багажник тіло загиблого чоловіка (ним був мешканець Кашперівки, 1956 р.н.), відвіз його до с. Скибенці й кинув у стару криницю.

Проти затриманого водія порушено кримінальну справу. Слідство триває.