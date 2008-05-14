Приватбанк виплатить 50 тисяч за злочинця, який учора стріляв в касира

13 травня в Чернівцях близько опівдня стався розбійний напад на відділення "Приватбанку", повідомили УНІАН у прес-службі банку.

Згідно з наданою інформацією, у модуль увірвався невідомий, озброєний пістолетом, і зажадав у касира гроші.

Діючи в рамках службових інструкцій, працівниця банку натисненням тривожної кнопки викликала міліцію. Злочинець, не встигнувши взяти гроші, вистрілив у касира та втік з місця події. Потерпілу доправили в лікарню та прооперували.

Прикмети злочинця: 20-22 роки, зріст 170-175 см, нормальної статури, був одягнений у темно-синю джинсову куртку зі світлими вставками, футболку чорного кольору, волосся чорне, коротко стрижене, зачесане назад, на голові світла кепка, брюки ясно-бежеві з накладними кишенями, обличчя не голене два-три дні.

"Приватбанк" призначив винагороду в розмірі 50 тис. грн. за встановлення особи злочинця та його затримання. Також банк всебічно сприятиме міліції для швидкого розкриття злочину.