ДАІ відбиратиме авто у водіїв за два затримання ”під шофе”

ДАІ планує найближчим часом запровадити вилучення автомобілів у водіїв, які впродовж року двічі затримувалися у нетверезому стані за кермом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив начальник Державного департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

Він зазначив, що такий експеримент вже проводиться у Тернопільській області, де у трьох водіїв вилучено автомобілі та продано їх з аукціону.

За словами С.КОЛОМІЙЦЯ, наразі є взаємопорозуміння із судами, які прийматимуть подібні рішення.

При цьому він зауважив, що аукціони буде проводити держава, а тому оцінка вилученого автомобіля буде дещо меншою, якби транспортний засіб продавав сам власник. Втім, гроші від продажу транспортного засобу повертатимуться його господарю.

В контексті зазначеного С.КОЛОМІЄЦЬ зауважив, що чинне законодавство передбачає таку процедуру, однак раніше вона не застосовувалася.