У Києві цілий місяць не було грипу

У Києві на сьогодні захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції нижча за епідпоріг на одну третину, грипу в березні не зафіксовано жодного випадку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила 31 березня під час розширеного засідання колегії Київської міської державної адміністрації головний санітарний лікар столиці Ірина КОЗЛОВА.

За її словами, за інформацією Українського центру грипу, в країні за останній тиждень спостерігається зростання захворюваності на ГРВІ у 8 регіонах. Більше половини - 53% - захворілих – це діти. Перевищений епідпоріг був в Одесі. Там заняття в школах напередодні канікул було припинено. По Києву захворюваність теж зросла, але її рівень не перевищує епідпоріг. За останній тиждень по Києву на ГРВІ захворіло 23 тис. осіб, що на 28%, тобто на 1/3 зараз нижчий порогового рівня.

І.КОЗЛОВА зазначила, що оскільки діти зараз знаходяться на канікулах, то є сподівання, що це перерве активне розповсюдженні інфекцій. Водночас, за її словами, Український центр грипу вважає, що ситуацію з захворюваність за гострі респіраторні хвороби можна розглядати як продовження зимового періоду, тобто холодні умови березня, температура повітря, висока вологість сприяють розповсюдженню респіраторних інфекцій. Тому СЕС разом з Управлінням освіти будуть спільно щоденно аналізувати ситуацію по всіх школах і залежно від ситуації приймати рішення.

Крім цього, І.КОЗЛОВА повідомила, що за даними вірусологічної лабораторії СЕС, яка перевіряла захворюваність на грип, встановлено, що вірусу грипу в місті в березні не було зафіксовано.