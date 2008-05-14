Ющенко розцінює заяви Тимошенко як некоректні і безпідставні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розцінює вислови прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо начебто лобіювання інтересів компанії Vanco як некоректні та безпідставні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на брифінгу прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

В.ЮЩЕНКО нагадує, що правова оцінка діяльності попередніх урядів та окремих підприємств - це прерогатива правоохоронних органів та судової гілки влади, а не прем`єр-міністра.

Президент підкреслює, що основною метою залучення іноземних інвесторів до розвідувальних робіт було забезпечення енергетичної незалежності держави від зовнішніх енергопостачальників та розширення видобутку власних вуглеводнів.

“Замість того, щоб забезпечити нормальну роботу стратегічного інвестора та контролювати його діяльність, прем`єр-міністр намагається адміністративними методами підпорядкувати собі роботу цілої енергетичної галузі, нехтуючи міжнародними правилами та порядками, а також міжнародним іміджем України», - наголосила І.ВАННИКОВА.

За її словами, Президент України нагадує, що угода передбачає цивілізований механізм вирішення спорів у випадку їх виникнення. “Однак і наші американські партнери, а тепер і глава держави, дізнаються позицію уряду з преси у формі політичних звинувачень, які демонструють нестриманість, що не відповідає рівню державного діяча”, - зазначила прес-секретар Президента.

Також вона констатувала, що пропозиція посла США Вільяма ТЕЙЛОРА створити Групу високого рівня для обговорення і вирішення всіх спірних питань, готовність надати необхідні коментарі наразі відкидається урядом.

І.ВАННИКОВА підкреслила, що Президент України вважає, що заяви Ю.ТИМОШЕНКО напередодні Енергетичного саміту в Україні негативно впливають на інвестиційний клімат в державі та шкодять національній безпеці країни.

Як повідомляв УНІАН, Vanсo International Ltd у 2006 р. виграла відкритий конкурс і в жовтні 2007 р. уклала з Кабінетом Міністрів України угоду про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища своїм наказом доручило Державній геологічній службі анулювати спеціальний дозвіл (№3183 від 5 грудня 2007 року) на користування надрами компанії Vanco Prickerchenska Ltd. - на геологічні вивчення, зокрема й дослідницько-промислову розробку родовищ з подальшим видобутком нафти і газу на Прикерченській ділянці надр континентального шельфу Чорного моря.

У документі наголошується, що такі заходи вжито у зв`язку з наявністю підстав для анулювання спеціального дозволу на користування надрами.