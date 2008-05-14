В Українському домі прес-конференція до Дня пам`яті людей, що померли від СНІДу

15 травня 11-30 - в Українському Домі (вул. Хрещатик, 2) УНІАН проведе прес-конференцію на тему: “Життя. Недорого”, присвячену Всесвітньому Дню пам’яті людей, які померли від СНІДу”.

Організатор - ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ».

Запрошені: Василь Князевич, міністр охорони здоров’я України; Юрій Павленко, міністр у справах сім`ї, молоді та спорту; Василь Петренко, голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДУ та іншим соціально-небезпечним хворобам; Іван Васюник, віце-прем’єр міністр України з гуманітарних питань; Френсіс О‘Доннел, Координатор системи ООН в Україні; Ані Шакарішвілі, Національний координатор UNAIDS в Україні; Уільям Тейлор, Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні; Андрій Клепіков, Директор МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»; Алла Щербинська, директор Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України; Володимир Жовтяк, Голова Координаційної Ради ВМ ЛЖВ.

Потрібна акредитація. Телефон: 467-75-69, 8067 406 49 00, pr@network.org.ua.