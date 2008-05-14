Ющенко просить Тимошенко перевірити всі атракціони і особисто доповісти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звертає увагу прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на необхідність посилити контроль за дотриманням правил безпеки під час роботи атракціонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йдеться у листі В.ЮЩЕНКА на ім`я Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, глава держави висловлює стурбованість зростанням кількості випадків травмування відвідувачів атракціонів, встановлених у міських парках культури і відпочинку.

«Вже не один рік ці розважальні комплекси створюють значну загрозу для життя і здоров`я людей, переважно дітей і молоді», - зазначається у листі.

З метою запобігання травмування населення глава держави просить прем`єр-міністра невідкладно доручити здійснити позапланову комплексну перевірку технічного та експлуатаційного стану атракціонів, а також посилити контроль за дотриманням правил безпеки під час їх роботи.

Керівник Кабміну має особисто проінформувати Президента про результати роботи.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Луганську в парку відпочинку «Дружба» в результаті падіння каруселі «центрифуга» двоє людей загинули, ще вісім отримали травми різного ступеня тяжкості.