У Комсомольську встановлять пам`ятник п`яній свині

У Комсомольську Полтавської області встановлять пам`ятник п`яній свині

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив скульптор майбутнього пам`ятника Олег РЯБО.

За його словами, тварина лежатиме на животі з розсуненими в різні боки лапами та мордою в кориті.

Планується, що пам`ятник встановлять біля місцевого кафе під назвою «Ласунка». «Ця свиня персоніфікуватиме людей, які напиваються до свиноподібного стану», - сказав О.РЯБО.

Як повідомляв УНІАН, у Комсомольську до дня заснування міста - 29 листопада встановлять пам`ятник героям мультфільму про кота Леопольда.

У Комсомольську вже встановлено пам`ятники Святому Миколаю, торговці насінням і сантехнікові.