У Комсомольську встановлять пам`ятник п`яній свині
17:32, 14 травня 2008Суспільство
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Місто наполегливо експериментує
У Комсомольську Полтавської області встановлять пам`ятник п`яній свині
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив скульптор майбутнього пам`ятника Олег РЯБО.
За його словами, тварина лежатиме на животі з розсуненими в різні боки лапами та мордою в кориті.
Планується, що пам`ятник встановлять біля місцевого кафе під назвою «Ласунка». «Ця свиня персоніфікуватиме людей, які напиваються до свиноподібного стану», - сказав О.РЯБО.
Як повідомляв УНІАН, у Комсомольську до дня заснування міста - 29 листопада встановлять пам`ятник героям мультфільму про кота Леопольда.
У Комсомольську вже встановлено пам`ятники Святому Миколаю, торговці насінням і сантехнікові.
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