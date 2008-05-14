Постраждалі від житлової афери оголосять голодування під Секретаріатом Президента
17:46, 14 травня 2008Суспільство
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15 травня о 12.00 біля стін Секретаріату Президента почнеться попереджувальна акція протесту, організована штабом голодування постраждалих від «Еліта-Центру», яка за добу перейде в акцію голодування.
Мета акції - домогтися втручання керівництва країни в ситуацію із забезпечення всіх потерпілих житловою площею.
Тел. 530-34-38, 8050-330-65-52.
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