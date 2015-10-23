В Одесі розпочато кримінальне провадження за фактом привласнення майна Міжрейсової бази моряків посадовими особами юракадемії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник прокурора області Олег Жученко.

За його словами, провадження відкрито прокуратурою 21 жовтня за фактом привласнення майна вищеназваної санаторної бази – будівель, споруд та земельної ділянки посадовими особами зазначеного вишу, які вступили у змову зі службовцями Фонду держмайна України та керуючим санацією ДСК «Чорноморське морське пароплавство». Остання є власником "Міжрейсової бази моряків".

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Провадження відкрито за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУМВС області.

«Упродовж кількох років відбувається процес захоплення різними шляхами санаторію «Міжрейсова база моряків», руйнуються лікувальні та адміністративні корпуси разом з унікальним обладнанням, балансова вартість якого становить понад 4 млн грн. Уточню, що йдеться про будівництво церковно-парафіяльної школи, яке здійснює благодійний фонд», - сказав Жученко.

Як зазначив заступник прокурора, цей благодійний фонд не має жодного прямого стосунку до самої Міжрейсової бази. Він акцентував, що компетентні органи, в тому числі, Фонд державного майна не робили якихось дій, щоб відстояти об'єкт. «Більше того, посадові особи ФДМУ навіть усіляко сприяли цьому (захопленню – УНІАН)», - сказав Жученко.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2013 року Одеська міська рада дозволила благодійному фонду «Студентська церква» розробляти проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки на території Міжрейсової бази моряків. Орієнтовна площа ділянки, розташованої в курортній зоні - на вул. Піонерська, 30, становить 1,913 га. Проект передбачає будівництво, експлуатацію та обслуговування Загальноосвітньої церковно-парафіяльної школи.

Благодійний фонд «Студентська Церква» має стосунок до Національного університету «Одеська юридична академія», президент якої - депутат Верховної Ради Сергій Ківалов.

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Архітектурно-містобудівна рада при управлінні архітектури та містобудування міськради схвалила план будівництва школи,

до комплексу якої, крім 22 класів, увійшли актовий зал, оздоровчий комплекс, їдальня на 300 місць і православна церква, а також - спорткомплекс з басейном і тренажерним залом.

19 вересня 2013 р. начальник регіонального відділення ФДМУ в Одеській області Олексій Косьмін заявив, що БФ «Студентська церква» заплатив штраф 1,8 млн грн за незаконний демонтаж будівлі на території "Міжрейсової бази моряків". За його словами, фонд прийняв «об'єкт в оренду», і, не одержавши відповідного дозволу на проведення будь-яких робіт, демонтував його.