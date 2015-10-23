В центрі Києва зі стріляниною затримали кур'єрів конвертцентру, який обслуговував одну з політсил

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, за оперативною інформацією, цей "конверт" акумулював значні обсяги "тіньової" готівки для передвиборчої кампанії однієї з політичних партій. При затриманні кур’єри конвертцентру намагалися втекти на автомобілі від переслідування, але були оперативно затримані сьогодні ввечері, 23 жовтня, на одній з центральних вулиць столиці.

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"Один з кур’єрів відкрив вогонь по співробітниках спецслужби, інший намагався втекти з великою сумою готівки, яка знаходилася в автомобілі. Для затримання зловмисників правоохоронці були змушені у відповідь застосувати вогнепальну зброю", - йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України в ці хвилини проводить обшуки в офісі конвертаційного центру та здійснює всі необхідні оперативно-слідчі дії, про які повідомить громадськість найближчим часом, поінформували в прес-центрі.

Керівництво СБУ закликає киян з розумінням поставитися до проведення спецоперації з використанням вогнепальної зброї у центрі столиці.