В Україні сьогодні завершується передвиборча агітація

"Передвиборна агітація закінчується о 24-й годині останньої п’ятниці перед днем голосування… Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24-ї години останньої п’ятниці, що передує дню голосування, відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування", – йдеться в документі.

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Також, зазначається, що від сьогодні (протягом останніх двох днів перед днем голосування) забороняється оприлюднення чи поширення результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами, в тому числі щодо партій – суб’єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати.

Місцеві вибори в Україні, крім тимчасово окупованих територій Криму і частини Донбасу, а також деяких прифронтових територій призначені на 25 жовтня.