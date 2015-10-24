У Миколаєві за підозрою в отриманні хабара затримано голову дільничного виборчкому - ЗМІ

У Миколаєві за підозрою в отриманні хабара затримано голову дільничної виборчої комісії, яка розташована у Ленінському районі міста. Голові ДВК, що представляє одну з партій передали пакет, в якому були гроші, інформує видання «Новости N».

«Я стояла у холі, коли приїхала дівчина, яка привезла кулери з водою. Потім разом із головою комісії ця дівчина зайшла до кабінету, де відбувалося засідання. Побачивши, що я на них дивлюся, вони повернулися спинами, і дівчина передала голові якийсь пакет. Я пішла за нею і попросила показати, що в пакеті. Вона відмовилася, заявивши, що це її особисті речі. Я пояснила їй, що з боку це виглядає дуже дивно. Ми прийшли до міліції, але вони сказали, що не можуть розкрити пакет і викликали опергрупу, яка по приїзду розкрила пакет. У ньому були гроші, близько 30 тис. грн», - розповіла виданню член комісії Олена Метановська.

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Спочатку голова виборчої комісії запевнила правоохоронців, що нібито гроші їй передали як керівнику підприємства для розрахунку з працівниками. Однак, пізніше у жінки виникла інша версія - гроші їй принесли для закупівлі товару для того ж підприємства.

Міліція опитала свідків та очевидців події і вилучила гроші.

Інформацію внесено до Єдиного обліку, триває перевірка, за результатами якої ухвалять рішення про кваліфікацію події.