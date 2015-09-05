У Києві затримали чиновника фіскальної служби при отриманні $3 тисяч хабара

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, посадовець вимагав гроші від підприємця за неперешкоджання здійсненню зовнішньоекономічної діяльності.

Читайте такожМатіос: начальник Одеської міліції затриманий при отриманні $20 тисяч хабараСпівробітники спецслужби затримали зловмисника під час одержання хабара у розмірі $3 тис. При цьому в СБУ повідомили, що затриманий намагався чинити опір та втекти з місця події.

Також працівник ДФС мав при собі ще $4,8 тис., які були вилучені правоохоронцями, додали у прес-центрі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.