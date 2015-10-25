Красноармійський виборчком поки не розпочав передачу бюлетенів дільничним комісіям - МВС

Красноармійська міська виборча комісія поки не почала передачу бюлетенів дільничним виборчим комісіям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції в Краматорську заявив заступник керівника обласного управління МВС Андрій Аносов

За його словами, Червоноармійська міліція готова забезпечити охорону членів дільничних комісій, які будуть доставляти бюлетені на виборчі дільниці.

«Буквально 5 хвилин тому я розмовляв із керівником Красноармійського міського відділу міліції. Міліція готова виконати свій обов'язок. Але міська виборча комісія поки не ухвалювала рішення про видачу бюлетенів дільничним комісіям. Більш того, засідання комісії поки не відкрито – не з'явилися всі члени», - повідомив заступник керівника обласної міліції.

За його словами, з точки зору логістики, доставку бюлетенів на всі дільниці можна здійснити за 45 хвилин.

У той же час начальник облуправління МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив на своїй сторінці в Facebook, що в Красноармійську міліція забезпечить охорону під час перевезення бюлетенів на дільниці.

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"У міський відділ міліції Красноармійська звернувся голова Красноармійської міської виборчої комісії Олег Смаль з проханням забезпечити охорону при транспортуванні виборчих бюлетенів на виборчі дільниці та охорону громадського порядку в приміщеннях для голосувань. Особовий склад міськвідділу приведений в готовність", - написав він.

Разом із тим, експерти ставлять під сумнів легітимність проведення виборів у Красноармійську.

«Законність виборів у Красноармійську повинен встановити суд, а легітимність таких виборів під великим питанням. Не можна говорити про те, що всі жителі міста отримають право реалізувати своє право на вибір», - підкреслив керівник Донецької обласної організації Комітету виборців України.

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Як повідомлялося, виборчі дільниці в Красноармійську сьогодні вранці не відкрилися. Територіальна виборча комісія ухвалила рішення, що місцеві вибори в Красноармійську не відбудуться у зв'язку з неможливістю використовувати бюлетені, які виготовлені на «ФОП Городецька».

Красноармійська міська виборча комісія вирішила не передавати бюлетені на виборчі дільниці й визнати їх такими, з використанням яких не може проводитися голосування на виборах депутатів Красноармійської міської ради та міського голови.

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Водночас Центральна виборча комісія сьогодні в другій половині дня скасувала рішення Красноармійської міської виборчої комісії й зобов'язала її негайно передати бюлетені дільничним виборчим комісіям та організувати голосування в Красноармійську.

ЦВК також зобов'язала Донецьку військово-цивільну адміністрацію, Красноармійську міську раду, Красноармійську міську виборчу комісію повідомити жителів міста про можливість взяти участь у місцевих виборах.